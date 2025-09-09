Снимка: iStock
Дете е с черепно-мозъчна травма
Дете е с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота, след като паднало от електрическа тротинетка по пътя град Генерал Тошево посока село Присад.
Сигналът за пострадалото 11-годишно момче е получен в неделя преди обяд.
На място е установено, че детето е паднало от електрическата тротинетка, съобщават от полицията в Добрич.
По случая е образувано досъдебно производство.
