Дете е с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота, след като паднало от електрическа тротинетка по пътя град Генерал Тошево посока село Присад.

Сигналът за пострадалото 11-годишно момче е получен в неделя преди обяд.

На място е установено, че детето е паднало от електрическата тротинетка, съобщават от полицията в Добрич.



По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Ивайла Митева