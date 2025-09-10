Нов голям горски пожар бушува в района на Природен парк „Рилски манастир“. Това е четвъртият огнен инцидент, който засяга територията на парка само в рамките на това лято, съобщават от дирекцията.

Огънят е пламнал по южните склонове под връх Баба, в долината на река Илийна, като предполагаемата причина е мълния. Към момента стихията е обхванала над 200 декара горска територия, унищожавайки ценни високопланински екосистеми, местообитания на диви животни и вековни гори. Разрастването на пожара е подпомогнато от екстремно сухото време и високите температури, което значително затруднява овладяването му.

Избухна нов пожар в Рила (ВИДЕО)

В борбата с пламъците на място са мобилизирани екипи, състоящи се от 38 пожарникари, 6 служители на Национален парк „Рила“ и 4 служители от Природен парк „Рилски манастир“.

Във връзка с инцидента и повишения риск, от ръководството на парка отправят настоятелен апел към всички посетители на планината да проявят изключителна отговорност. Призовава се да не се пали огън и да не се изхвърлят незагасени фасове, дори на привидно безопасни места, тъй като всяко невнимание може да има опустошителни последици за природата.