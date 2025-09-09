Нов пожар е избухнал в Рила, научи NOVA. Огнената стихия бушува вече над 10 дни.

Пожарникари, горски служители и доброволци неуморно се борят с пламъците, които обхванаха труднодостъпни терени в планината.

На помощ се включи и военен хеликоптер. Усилията на екипите са огромни, а условията – изключително тежки.

13 дни огнен ад в Рила: Пожарът все още не е локализиран

Гасенето е почти изцяло на ръка. Огънят се разпространява низово, тъй като пожарът е много високо и там няма гори.

Вятърът е силен и постоянно променя посоката си.

Снощи в района е завалял дъжд с градушка, който е успокоил огъня, но той продължава да бушува и днес.