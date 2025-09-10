Доналд Тръмп атакавума Том Ханкс, наричайки го „разрушителен“ и „woke“, след като миналата седмица един от най-обичаните актьори в САЩ бе пренебрегнат от „Уест Пойнт“ без особено обяснение.

В своята социална мрежа в понеделник американският президент приветства Асоциацията на възпитаниците на Американската военна академия (известна още като „Уест Пойнт“) за решението ѝ внезапно да отмени церемония в чест на Ханкс – двукратен носител на награда „Оскар“, изиграл множество военни персонажи и дългогодишен защитник на ветераните.

Тръмп написа:

„Нашият велик „Уест Пойнт“ (става все по-велик с времето!) умно отмени церемонията по награждаването на актьора Том Ханкс. Важно решение! Не ни трябват разрушителни, WOKE носители на нашите скъпи американски отличия!!! Надявам се „Оскарите“ и другите фалшиви наградни шоута да преразгледат своите стандарти и практики в името на справедливостта и честността. Гледайте как техните мъртви рейтинги ще скочат!“

Отменената награда

Ханкс трябваше да получи наградата „Силванъс Тейър“ за 2025 г. по-късно този месец за своята „служба и постижения в национален интерес“.

В съобщение до преподавателите, полковник от резерва Марк Бигър заяви, че отмяната ще позволи на институцията да „продължи да се съсредоточава върху основната си мисия – подготовката на кадетите да водят, да се сражават и да побеждават като офицери в най-смъртоносната сила в света – Американската армия“, без да уточнява как двете неща са свързани.

Кариерата на Ханкс и връзката му с ветераните

Ханкс преди това е подкрепял кандидати на Демократическата партия, включително Барак Обама и Хилари Клинтън.

Той е силно ангажиран с каузи, свързани с ветераните. Бил е национален говорител за мемориала на Втората световна война във Вашингтон. Подкрепил е и кампанията за набиране на средства на Боб Доул за мемориала на Дуайт Айзенхауер, според първоначалното изявление на асоциацията на възпитаниците.

Ханкс вече е почетен член на „Залата на славата на рейнджърите“ на американската армия. През 2016 г. получава Президентския медал на свободата.

Сред военните му роли са капитан Джон Милър в „Спасяването на редник Райън“, войникът от Виетнамската война Форест Гъмп (роля, за която печели „Оскар“ за най-добър актьор), както и командир Ърни Краус в Greyhound, за който сам написва сценария. Той изиграва и главната роля в „Капитан Филипс“ (2013) и участва във филма за Студената война „Мостът на шпионите“.

Творчеството му го прави един от най-отличаваните актьори в САЩ, със седем награди „Еми“ и пет номинации за „Оскар“ за най-добър актьор, от които печели два пъти поред.

Тръмп и „Еми“

Тръмп, който също има епизодични актьорски участия, включително в „Сам вкъщи 2“, редовно се е оплаквал, че никога не е спечелил „Еми“ за риалити шоуто си The Apprentice, настоявайки, че „трябвало да го получи“, че „са го прецакали“ и че „Емите са изцяло политика“.

