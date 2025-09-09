Американският президент Доналд Тръмп предложи домашното насилие да не се отчита в официалната статистика за престъпността, отхвърляйки сериозността на съпружеското насилие. Той го нарече "малка кавга със съпругата", съобщава The Independent.



Коментарите на президента предизвикаха вълна от негативни реакции, на фона на нашумелите мерки срещу престъпността във Вашингтон, предава агенция "Фокус". Тръмп обяви извънредното положение в окръг Колумбия миналия месец, за да позволи на федералното правителство да поеме контрола над полицията в столицата на страната, изпращайки Националната гвардия и други федерални агенти, за да подпомогнат на местните охранителни органи да се справят с градската престъпност.



Тръмп лъжливо потвърди, пишат британските журналисти, че мерките му са успели да премахнат напълно престъпността в района, говорейки в Музея на Библията във Вашингтон в понеделник.



"Няма престъпност", заяви президентът пред публиката си. "Казаха, че престъпността е намаляла с 87 процента. Тя е повече от 87 процента – на практика нищо."

Във Вашингтон е било регистрирано убийство в неделя, 6 кражби на моторни превозни средства, 2 нападения с оръжия, 4 грабежа и повече от 30 случая на кражба. Това съобщи The ​​New York Times, позовавайки се на полицейски данни.

По време на изказването си Тръмп изрази разочарованието си от това, че инцидентите с домашно насилие, случващи се зад затворени врати, трябва да се броят като част от общия брой на престъпленията в града.



"Нещата, които се случват вкъщи, се наричат ​​престъпление", добавя още президентът. "Те ще направят всичко възможно, за да открият нещо. Ако мъжът се скара малко със съпругата си, казват, че това е местопрестъпление."



Клип, публикуван в социалните мрежи с изказването на президента, предизвика редица от негативни реакции от американското население.

BREAKING: Trump describes domestic violence as having "a little fight with the wife" while talking about how that shouldn't be factored into crime numbers because it makes him look bad. This is exactly what you'd expect an adjudicated rapist to say.

"Това е пренебрежение към отхвърлянето на домашното насилие като престъпление", коментира републиканският стратег Сара Лонгуел.



Редица коментари в социалната мрежа "Х" бяха публикувани по повод случващото се в страната: "На всеки 11 часа умира една жена от домашно насилие... така че, естествено, Тръмп работи извънредно, за да каже, че това не е реално", пише потребител в "Х", цитиран от The Independent.



Друг потребител публикува снимка, обработена с фотошоп, на Тръмп, произнасящ речта си, облечен в бяла жилетка, за да го окарикатури като съпруг насилник.



Президентът продължава да твърди, че престъпността е извън контрол в много градове в страната, които са управлявани от демократите, и също така изпрати Гвардията в Лос Анджелис през юни месец тази година, за да помогне за потушаването на протестите срещу ICE.

