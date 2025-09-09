Снимка: БТА
-
Франция на ръба на протести след падането на правителството
-
Калоян Паргов за делегацията в Пекин: Зафиров не е стоял на една маса с Путин
-
Петият вот на недоверие: Ще успее ли да свали правителството и какви са целите на опозицията
-
Росен Желязков пожела на Черна гора да стане 28-ият член на Европейския съюз
-
Тръмп чака европейски лидери за разговори във Вашингтон, но не каза кои
-
Николай Младенов: Европа в момента не може да излезе с единна позиция за бъдещето на Газа
Коментират Ивайло Иванов и Елена Поптодорова
Преговори за мир в Украйна няма как да започнат, докато няма ясни параметри. От руска страна има крайна неотстъпчивост. По време на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин не се стигна до конкретни резултати. Американският президент трябва да приложи максимална строгост към Русия. Това каза бившият посланик на България в САЩ Елена Поптодорова в „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Тя изрази надежда, че най-накрая ще бъдат веведени вторичните санкции за Русия.
По нейни думи Украйна трябва да получи военна помощ, която да ѝ даде възможност да се защитава.
Кремъл: Санкциите никога няма да накарат Русия да промени курса си
Ивайло Иванов, експерт по национална и международна сигурност, изрази надежда, че „Тръмп ще изпълни обещанията, които през последните месеци дава за налагане на по-тежки санкции на Русия и да подкрепи европейската позиция, която той лично проваляше”.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни