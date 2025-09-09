Преговори за мир в Украйна няма как да започнат, докато няма ясни параметри. От руска страна има крайна неотстъпчивост. По време на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин не се стигна до конкретни резултати. Американският президент трябва да приложи максимална строгост към Русия. Това каза бившият посланик на България в САЩ Елена Поптодорова в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя изрази надежда, че най-накрая ще бъдат веведени вторичните санкции за Русия.

По нейни думи Украйна трябва да получи военна помощ, която да ѝ даде възможност да се защитава.

Кремъл: Санкциите никога няма да накарат Русия да промени курса си

Ивайло Иванов, експерт по национална и международна сигурност, изрази надежда, че „Тръмп ще изпълни обещанията, които през последните месеци дава за налагане на по-тежки санкции на Русия и да подкрепи европейската позиция, която той лично проваляше”.

Редактор: Цветина Петрова