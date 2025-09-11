Човек е убит заради думите си, това е скандал за цялата цивилизация. Така международният анализатор Радослав Илиев определи убийството на активиста Чарли Кърк. Той определи жертвата като човек на идеите.

Кой беше Чарли Кърк, съюзникът на Тръмп, застрелян в Юта?

Дроновете във въздушното пространство на Полша

Експертът коментира и уловените дронове във въздушното пространство на Полша. Той посочи, че сега ще има заседание на Съвета за сигурност на ООН, на който този въпрос ще бъде обсъден. По негови думи, ако се активира Чл. 5, „може да стане голяма беля”.

Политическата криза във Франция

Илиев каза, че недоверието към президента Еманюел Макрон е масово и той няма как да получи одобрение.

Редактор: Цветина Петрова