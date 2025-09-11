-
Протести в София и Русе: Искат обвиняемите за побоя над полицейския началник да бъдат освободени от ареста
-
Омбудсманът сезира две министерства заради тестовете за наркотици
-
СЛЕД РАЗСЛЕДВАНЕ НА NOVA: ВКС отмени арбитражното решение за взимането на жилището на Янка Ушколова
-
Спортни новини (11.09.2025 - обедна)
-
Премиерът откри обновени детска градина и училище в община Симитли (СНИМКИ)
-
Експерт: Пресичането на червено не е опасно заради глобата, а защото човек свиква да нарушава правилата
"Имам претенции да съм рибар, който се е родил в Ахтопол", сподели капитан Димитър Иванов
Капитан Димитър Иванов, известен повече като Бялото Мите, е една от най-колоритните фигури в Ахтопол. Избрал морето и живота в малкото градче, той остава верен на корените си. Въпреки че с появата си в първия сезон на “Игри на волята” придоби широка популярност, Бялото Мите си остава същият човек – рибарят, който обожава Черно море. Капитанът разказа повече за живота си в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS.
“Не се чувствам като местната звезда. Всеки човек сам за себе си е звезда, зависи как го е устроил живота и в каква ситуация се намира. Нямам претенции да съм звезда, но имам претенции да съм рибар, който се е родил в този град. Ахтопол е един прекрасен град с историческо минало и се гордея с това”, обясни капитан Димитър Иванов.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни