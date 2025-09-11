Държавните харчове продължават да изпреварват събраното в хазната. Към средата на годината дефицитът надхвърля 4 милиарда лева. През последните години бяха увеличени пенсии, заплати и социални разходи без да имаме достатъчно пари за това.

Икономисти са категорични, че ако направим актуализация на бюджета и рязко свием капиталовите разходи, можем и да завършим годината с 3 % бюджетен недостиг.

Темата коментират председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев и икономистът проф. Румен Гечев в студиото на предаването "Челюсти" на NOVA NEWS.

Проф. Румен Гечев коментира относно финансовия план на страната ни. „Изглежда много по-добре от Франция и по-добре от Румъния, но изглежда много по-зле от други страни в Европейския съюз и извън него. Причината е, че неизпълнението на бюджета към момента се дължи на нереално записаните приходи, особено от данък добавена стойност, която не се изпълнява, и то драматично. И второ, заложените необмислени, необосновани и неподкрепени с икономически резултати разлики”, каза проф. Гечев.

Според Васил Василев бюджетът ни не е по-добре от тези на Румъния и Франция. „Само изглежда по-добре от румънския и френския, а всъщност той е много близо до тях като дефицит. За 10 години назад, към месец юли, 9 от тях ние сме били на излишък и то последните години планираме редовно 3% дефицит. Балансираме го при 3% дефицит още при планирането”, каза Василев.

Гледайте целия разговор във видеото.