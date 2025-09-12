Горският пожар в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства. Площта, обхваната от огъня, вече надхвърля 700 декара. Горят треви и единични дървета, включително и ценни екосистеми в района на връх Баба и долината на река Илийна.

Снимка: ПП “Рилски манастир”

Благодарение на усилията на институциите, път до пожара вече е прочистен, което улеснява достъпа и координацията на екипите на терен.

Снимка: ПП “Рилски манастир”

На място активно работят над 50 души - пожарникари, служители на ПП „Рилски манастир“, екипи от Рилска света обител, НП „Рила“, НП „Пирин“ и ДГС Дупница.