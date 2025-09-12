В държавата не се извършва приватизация, не се говори за концесия. Това каза бившият министър на икономиката Николай Василев в предаването „РеВизия” по NOVA NEWS.

„Хората от Плевен и района няма да имат вода. Колко десетки милиарди трябва да изхарчи държавата, какви обществени поръчки трябва да се направят, колко от парите ще се загубят по пътя, колко от водата ще се загуби. Ако бяхме консеционирали целия ВиК сектор, може би отдавна щяха да бъдат сменени тръбите, да паднат загубите и кражбите на вода и то в пъти. Държавата сега откъде ще вземе десетките милиарди за ВиК сектора при този продънен бюджет”, посочи Василев.

Бившият икономически министър заяви, че държавният модел на управление на дружествата не работи никъде по света. И даде пример със загубите на „Топлофикация – София” и „Български пощи”, както и с липсата на реформа в БДЖ.

Структурните проблеми на българската икономика

Василев каза, че магистралите могат бързо и качествено да бъдат построени чрез концесии.

Бившият икономическият министър коментира и пенсионната система. „Тя е математически катастрофирала отдавна. 800 хиляди души в ТЕЛК? Очевидно системата е пробита, не се прави реформа”, каза още той.

Бившият министър каза още, че за спряване с икономическите проблеми е нужна силна политическа воля, частният сектор да има по-голяма роля, а също така да се разделят тези, които обявяват обществените поръчки, от другите – които назначава оценяващите комисии. По негови думи Министерството трябва да възлага поръчките, но други институции да назначат въпросната комисия, като така ще се пресече и корупцията.

