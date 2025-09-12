Изграждането на мост над река Дунав при Силистра е от стратегическо значение за България и региона, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на срещи с кмета на Силистра Александър Сабанов и областния управител Илиян Великов.

Министърът подчерта, че подобно съоръжение ще бъде естествено продължение на ключови транспортни връзки към Молдова и Украйна и ще има важно значение както за европейската сигурност, така и за икономическото развитие на региона. „Това е стратегическа точка – ключов елемент от транспортния коридор Север–Юг, който е приоритетен не само за България, но и за целия Европейски съюз“, изтъкна Караджов.

Той отбеляза, че до момента няма конструктивен отговор от румънска страна по въпроса за новите мостови съоръжения над Дунав. „Ние сме готови да положим усилия и да осигурим необходимото финансиране, но без желание от страна на Румъния този процес няма как да се случи. Ако не намерим механизъм на ниво ЕК за стимулиране на изграждането на нови мостове между България и Румъния, трудно можем да говорим за реална европейска свързаност“, подчерта вицепремиерът.

С кмета на Силистра Караджов обсъди и проекта за нова пътна тангента, която да изведе тежкотоварния трафик извън града. „С този проект ще решим дългогодишен проблем за силистренци. Безопасността и спокойствието на хората са приоритет, а държавата е готова да осигури финансиране и ресурси за изграждането на участъка. Той ще бъде част от по-широката стратегия за модернизация на инфраструктурата по поречието на Дунав“, допълни министърът.

В рамките на посещението си в Силистра вицепремиерът посети и пощенската станция, жп гарата, пристанищния и фериботния терминали. За Фериботен терминал Силистра в момента тече подготовката за концесионен анализ и веднага след приключването му, ще бъде обявена процедура за отдаване на концесия.

