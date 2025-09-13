Един човек е задържан, а друг е в болница след физическа разправа на Терминал 1 на летище „Васил Левски“ – София. Информацията е от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Инцидентът става около 4:00 ч. през нощта в събота. Съобщено е за физическа разправа между двама души на 54 години, и двамата българи. Спорът е започнал като словесна разправа, като малко по-късно единият от мъжете нанася на другия удар зад ухото с бутилка с алкохол.

Пострадалият мъж е в болница, а другият е задържан от "Гранична полиция", обясниха от МВР.

Редактор: Цветисиана Костова