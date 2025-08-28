Образувано е досъдебно производство за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди след боя в центъра на София заради поставена скоба. На видео, разпространено от „24 часа”, се вижда как двама мъже се опитват да премахнат поставената на колата им скоба, когато на място пристигат служители на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и започва бой помежду им. От СДВР обявиха, че служител на ЦГМ е задържан за 24 часа.

Заради скоба: Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София (ВИДЕО)

„Гражданите са имали претенции, че скобата е поставена неправомерно, опитали да я махнат сами, след това дошли служителите на ЦГМ и спорът им прераснал във физическа саморазправа. Първите удари дошли от служителя на ЦГМ”, обясни зам.-началник на Пето РУ СДВР комисар Стефан Тотев. Той каза още, че всички участници в конфликта са с леки наранявания.

От ЦГМ съобщиха за NOVA, че при доказване на вина служителят им ще бъде санкциониран по съответния ред.

