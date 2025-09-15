Румъния вдигна два изтребителя F-16 във въздуха през уикенда, след като дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу Украйна. След последните инциденти с дронове в Полша, нарушаващи въздушното пространство на страна членка на НАТО, Европа се изправя пред въпрос, който буквално до вчера звучеше като абстрактна хипотеза: "Готви ли се Русия за масирана провокация към Източния фланг на Алианса?"

"Тези 21 дрона над Полша са си провокация. Няма друг извод. До това заключение стигнаха в НАТО и в други столици в Европа. Само в САЩ доналд Тръмп предположи, че може да е грешка. Грешка с 21 дрона е нещо, което едва ли може да се случи. Това е готвена отдавна провокация", коментира журналистът и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов в предаването "Твоят ден" по NOVA News. Според него тези инциденти бива да бъдат омаловажавани.

Журналистът от БНТ Николай Кръстев също подкрепи тезата, че не може да става дума за друго, освен за провокация от страна на Русия. Той припомни, че тези дронове са прелетели над територията на Беларус. "И то в момент, в който там се провеждат стратегически учения на руската и беларуската армия. Това не е инцидент – това е планирана част от цялостната стратегия на Кремъл“.

Русия изстреля стотици дронове срещу Украйна

Той обърна внимание и на зачестилите атаки в най-югозападната част на Украйна – регион, където живеят десетки хиляди бесарабски българи. А според него това не е случайно: „Виждаме изместване на военната активност на Русия към територии в близост до границите на НАТО. И не е изключено целта да е провокиране на реакция“.

Според Стефанов не е изключено да има нова масирана атака към Европа, каквато "към момента все още няма". "Сега са модерни концепциите дроновете да се струпват в рояци, координирани чрез изкуствен интелект, способни да заобикалят ПВО-системи и да нанасят щети, без присъствие на класическа армия. Отдавна се знаеше, че Европа не беше подготвена, тя беше затънала в миролюбиво щастие", подчерта той. И беше категоричен, че Русия „пробва“ колко далеч може да стигне, без да предизвика реална ответна реакция.

След разкритията на украинското разузнаване: Може ли конфликтът между Русия и Украйна да стане глобален

Кръстев допълни: „Русия има ограничен човешки и ресурсен капацитет, но поддържа войната с помощта на съюзници като Иран и Северна Корея. Дори вече има информация, че се използват севернокорейски бойци на украинския фронт. Това е война, която Москва иска да проточи във времето“.

По думите му НАТО дълго се е успокоявал с идеята за траен мир. "Време е за ясен отговор, ясен сигнал към Москва, че разширяването на конфликта в Украйна няма да бъде търпяно".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова