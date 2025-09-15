За първи път Австралия одобри еднодозова ваксина срещу хламидия при коалите – болест, която застрашава до половината от популацията им. Разработвана повече от 15 години, тя предпазва животните от слепота и безплодие, като се прилага лесно с минимални странични ефекти. Учените вярват, че това е ключов инструмент в борбата за спасяването на един от най-обичаните символи на континента.

Коалата е изправена пред тежко предизвикателство. До 50% от популацията на животните в Куинсленд и Нов Южен Уелс е заразена с хламидия.



"Тази ваксина се разработва последните 15 години и вече е факт. Тя е еднодозова, таргетира три различни протеина и така обхваща основните щамове в Куинсленд и Нов Южен Уелс", сподели Самюъл Филипс, който е преподавател по клинична микробиология.

Учените смятат, че ваксината ще се превърне в ключов инструмент за опазване на вида, редом до борбата с обезлесяването, автомобилните инциденти и нападенията от кучета.

"Работихме върху различни варианти – от назален спрей до тройна доза. В крайна сметка открихме формула, която е ефективна и се поставя само веднъж, чрез подкожна инжекция. Нежеланите реакции са минимални", коментира Филипс.



Това означава, че коалите няма да бъдат хващани многократно – процес, който ги стресира и изисква огромен ресурс от ветеринарните екипи.

"Ваксината е само за здрави коали. Тя не ги предпазва от заразяване, но спира развитието на болестта. В момента подготвяме 500 дози за първоначално разпространение, но болници вече ни звънят. Смятам, че реално има нужда от около 1000

до 2000 дози годишно. За това е нужно допълнително финансиране", поясни преподавателят.



Одобрена за национална употреба, ваксината вече е готова да се използва в дивата природа и в рехабилитационни центрове – с надеждата да даде втори шанс на един от най-уязвимите символи на Австралия.

