Първият учебен ден е празник за над 700 хиляди български ученици днес. Но зад цветята и усмивките стоят някои сериозни теми – промените в образованието. Сред тях е и Националното външно оценяване след 7. клас – изпит, който определя бъдещето на децата и е повод за тревога у родители и учители. Дали промените ще разрешат проблемите коментира в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS образователният консултант Стефан Лазаров.

“Всяка възможност учениците да започват по-късно училище и да могат да се наспиват, е много добра за тях”, коментира той.

“Тези промени са част от една по-голяма реформа, която се случва в училищното образование. Приветствам всеки опит на Министерството на образованието да провежда реформи в образованието”, допълни Лазаров.

Редактор: Ивайла Митева