Какво ще научи новото поколение артисти и какви са уроците от живота на Маринов?
Дори и с актьорската професия, животът на Димитър Маринов е достоен за филмова лента. Уникалната му съдба го тласка към киното и музиката от ранна възраст, чак до Съединените щати, а сега идва се завръща у дома, за да остане.
„Датата 15-и септември е дори символична, защото ще бъда изключително щастлив да се изправя пред всички тези млади хора, таланти, които ще приема в моя първи актьорски клас ”, каза Маринов в предаването „Здравей, България”. Към бъдещите студенти Маринов се обърна с апел – да следват и да осъзнават мечтите си.
„Кръвта вода не става“: Димитър Маринов за България и уроците от Тодор Колев и Крикор Азарян
„Това лято успях да се срещна с много млади и прекрасни хора в цялата страна. Бях обаче и в Бургас съвсем на скоро – на събитието „Песните на Бургас”. Не само разбрах, че събитието е чудесно, не само градът е чудесен – но и хората са прекрасни и благодарение на това всичко добива смисъл”, каза Маринов. Той допълни още, че в преподавателското си бъдеще за най-голямо желание и цел е да бъде не ментор, а приятел за студентите си.
„Това, разбира се, ще е право на избор за студентите. Ние, като преподаватели, можем единствено да ги подкрепим единствено по пътя да изградят личността си и да контролират и развият своя талант”, обясни актьорът.
Редактор: Цветисиана Костова
