Пешеходец на 75 години е блъснат от бетоновоз в София, съобщиха за БТА от СДВР.

Инцидентът се е случил по обяд в района на бул. "Цар Борис III" и ул. "Любляна". Сигналът за спешна помощ е постъпил в 12:17 ч. Пострадалият е с травми на главата, в областта на едното око и на единия крак, съобщиха от Центъра за Спешна медицинска помощ.

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. От СДВР допълниха, че нямат информация дали мъжът е пресичал на пешеходна пътека.

