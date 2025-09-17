Снимка: БТА
Детето загина при инцидент по време на парасейлинг в морския курорт
Месец след смъртта на 8-годишния Иван в Несебър, в Разлог ще запалят свещичка в памет на детето. То загина при инцидент по време на парасейлинг в морския курорт.
В 18 часа площадът на Разлог ще се опита да побере общата болка по загубата на Иван.
Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето. Парашутът за него беше мечта
Случаят предизвика сериозно напрежение заради липсата на по-строги правила, което доведе и до проект на законодателни промени. Родителите на детето са готови до край да активират институциите, от които зависи рискът от използването на атракциони да бъде намален.Редактор: Цветина Петрова
