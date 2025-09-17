Тежка катастрофа с мотоциклетист в Бургаско. Пътният инцидент е станал около 16.20 часа в района на кръстовище с равнозначни пътища в руенското село Разбойна.

Мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа край Стара Загора

29-годишен мъж управлявал мотоциклет без регистрационни номера, когато не пропуснл и се блъснал в движещ се отдясно лек автомобил. 55-годишният шофьор, който е от село Разбойна като моториста, не е пострадал. Младият водач на двуколесното превозно средство обаче е с пукнат череп и хематом на мозъка. Той е настанен за лечение в бургаска болница, с опасност за живота.

Редактор: Цветина Петкова