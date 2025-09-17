Израелската армия обяви днес откриването на нов временен маршрут за евакуация на жителите на град Газа, където Израел започна мащабна сухопътна офанзива, съобщи "Франс прес".

„Движението ще бъде разрешено по улица „Салах ад-Дин“, а след това – на юг от Уади Газа“, заяви израелски военен говорител в социалната мрежа X.

На този етап маршрутът ще остане отворен само за 48 часа.

Редактор: Габриела Винарова