Пожарът над река Илийна в планина Рила е овладян. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев.

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно. Огънят слиза към мокри дерета, допълни Табачка. В сряда на терен са пожарникари от Кюстендил и Рила, екип от Рилската света обител и служител на „Специализирани оперативни дейности“ в Благоевград, който ще огледа терена с дрон.

Пожарът избухна на 9 септември и обхвана около 900 дка площ при надморска височина от 2200 метра.

