Украинските войски извършват контраофанзива срещу руските сили на източния фронт, където Киев си е върнал седем населени места, заяви президентът Володимир Зеленски в четвъртък след посещение в Донецка област.

„Всъщност нашите сили лишават окупатора от възможността да проведе пълноценна настъпателна операция, която отдавна планира и на която разчита“, каза той във видео обръщение. Украинските сили са си върнали 160 квадратни километра от началото на операцията, каза той, добавяйки, че над 170 квадратни километра и още девет населени места са били „освободени от окупаторите“.

Зеленски: Ракети за противовъздушна отбрана са сред първите доставки от САЩ, финансирани от НАТО

Той не уточни кога е започнала операцията и определи боевете като тежки в района на Доброполе, район, в който руско настъпление беше бързо в средата на август, и около центъра Покровск.

Донецка област, която е само частично окупирана от Русия, но която Москва иска Киев да изостави преди каквото и да е мирно споразумение, остава мястото на най-интензивните боеве.

В четвъртък руски бомбен удар уби петима цивилни в Константиновка, на около 40 км от Доброполе. Руските сили се приближиха на 8 км от града, който отдавна служи като ключов логистичен център за украинските войски, защитаващи част от фронтовата линия.