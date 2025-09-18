Биляна Дудова загуби битката със състезаващата се с неутрален статут Амина Танделова за 3–5 място в категория до 62 кг жени от Световното първенство по борба.

Дудова спечели две точки с поваляне на съперничката си в края на първата минута и след още 60 секунди се измъкна ловко от захват на крака. Действащата шампионка на Русия все пак върна една точка в последните секунди на частта, избутвайки българката извън тепиха.

Лъчезар Пройнов за големия успех на Никола Цолов: Това, което виждаме на пистата, е само върхът на айсберга

Във втората част Дудова се измъкна отново от захват и запази преднината си, но Танделова я повали на тепиха 24 секунди преди края и обърна резултата до крайното 3:2. Така рускинята спечели едно от бронзовите отличия на световните финали в Загреб.

България все пак ще спечели медал, тъй като Юлияна Янева е финалистка в категория до 68 кг.

Редактор: Мария Барабашка