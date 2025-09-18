Политическото напрежение, езикът на омразата и сблъсъците между депутати водят до все по-голямо отблъскване и дистанциране на българските граждани от политическия процес. Около това мнение се обедини социологът от агенция "Тренд" Евелина Славкова в "Интервюто в Новините на NOVA", коментирайки неуспешния пети вот на недоверие и напрежението между депутати от ПП и ДПС пред сградата на парламента.

"Със сигурност всеки от представителите на ПП и на ДПС-Ново начало, най-вече в лицето на Делян Пеевски, говореше на своя електорат", заяви Славкова. Тя определи използвания език и от двете страни като "недопустим", но подчерта, че именно това поведение е основна причина за нарастващата апатия сред избирателите.

След блокадата на ПП: Делян Пеевски и Асен Василев в остър спор пред парламента (ВИДЕО)

"Това, че хората се дистанцират от политическия процес, мисля, че не е изненада отсега. Всички социологически данни и изборите, които не бяха малко в последните години, всъщност показват все по-голяма дистанция на хората от политическия процес", категорична бе тя.

По повод репликата на Делян Пеевски, че "ще направи държава с главно Д", Славкова коментира, че това не е изненадващо. "Това не го чуваме за първи път. Това е линия на ДПС-Ново начало и на Делян Пеевски. Смисълът на политическите партии е в крайна сметка те да вземат властта, те да управляват и съответно политиките и обещанията, които имат към хората, да ги реализират", обясни социологът.

Тя допълни, че въпреки липсата на официално коалиционно споразумение, ролята на ДПС в управлението е очевидна. "Повече от видно е, че ДПС-Ново начало е част от управляващото мнозинство. Те подкрепят този кабинет, гласуват срещу вотовете на недоверие, дават заявка, че този кабинет ще изкара пълния си мандат".

Според нея петият вот на недоверие е бил по-специфичен от предходните, защото е успял да обедини цялата опозиция. "Очевидно "Продължаваме промяната - Демократична България" търсят своя начин да изглеждат като по-ярка опозиция".

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка