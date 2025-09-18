Юлияна Янева спечели сребърен медал в категория до 68 кг на Световното първенство по борба за жени, след като отстъпи с 2:4 на японката Ами Иши в Загреб. Това е първото отличие за националния отбор, който допусна две загуби във финалите за 3–5 място чрез Ахмед Магамаев и Биляна Дудова.

Янева повали съперничката си за две точки в първата част, но след завършване на движението бе избутана извън тепиха и загуби една. Съдиите присъдиха още две точки за японката в края на частта, но протест на треньора Серафим Бързаков бе уважен, тъй като Иши направи движението след изтичането на времето.

В началото на втората част японката все пак взе две точки и въпреки че на два пъти бе близо, Янева не успя да стигне до равенство и предимство по критерий. Загубено оспорване след края оформи крайното 4:2 в полза на Иши.

Това е първи медал от световни първенства за 27-годишната българка, която стана европейска шампионка в същата зала през 2023 г. Преди това тя имаше сребро от Варшава 2021 и два бронзови медала, но в категория до 72 кг.

По-рано на турнира Янева тушира европейската шампионка Ханум Велиева (Русия) в квалификациите, след което надделя над Пак Сол Гум (КНДР) със 7:6. На четвъртфиналите победи Катерина Зелених (Румъния) с 8:4, а в полуфинала се наложи с 6:1 над Лун Цзя (Китай). Миналата година именно Цзя стана шампионка в неолимпийска категория, също като Ами Иши.

Малко преди това Биляна Дудова загуби битката със състезаващата се с неутрален статут Амина Танделова за 3–5 място в категория до 62 кг и така медалът на Янева се превърна в първи за националите в Хърватия.

Утре в Загреб стартира Дейвид Димитров на 72 кг класически стил, като негов съперник е сребърният медалист на 67 кг от последните две Олимпиади – Парвиз Насибов (Украйна).

