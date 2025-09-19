Държавата стартира нова програма "Избирам България", която ще предоставя финансова помощ на българи, завръщащи се от чужбина. Инициативата цели да подпомогне тяхната реинтеграция, като покрива първоначални разходи за наем и преместване. Според експерти, завръщането на сънародници вече е сериозна тенденция, като всяка седмица в страната се прибират около 800 души, а миналата година броят им е достигнал между 40 000 и 60 000 души.

"Поздравления и за министерството на труда, и за правителството за тази инициатива", коментира в "Социална мрежа" по NOVA NEWS Георги Първанов, HR експерт от Българска конфедерация по заетостта.

Програмата е предвидена за около 800 души и включва финансови стимули за покриване на разходи по преместване, както и помощ за наем до 400 лв. за период от половин година. Основно условие за кандидатстване обаче е човекът вече да си е намерил работа в България. Изисква се също така той да е пребивавал в чужбина поне една година през последните 18 месеца или да е завършил образованието си зад граница в същия период.

Според Първанов, завръщането вече е масов процес, който програмата само ще подпомогне. "Вероятно на седмица се връщат тези 800 човека, за които е цялата програма. Миналата година се говореше за между 40 и 60 хиляди българи, които са се върнали трайно", заяви той.

►Защо българите се връщат?

Причините за обратната миграция са комплексни. От една страна, условията в много от страните в Западна Европа са се променили. "Това, което споделят с нас е, че нямат социална среда, че нивото на престъпност е повишено, че има напрежение с голямата вълна бежанци", обясни Първанов.

От друга страна, България става все по-привлекателна. "Ножицата на заплатите е много по-малка. България е в момента магнит за хиляди, десетки хиляди хора от Непал, Индия. България е атрактивна и за хора от Западна Европа и Северна Америка заради по-високото ниво на сигурност, достъпните цени на имотите и най-привлекателните данъци в ЕС", допълни експертът.

►Кой се завръща и решава ли се проблемът с кадрите?

Профилът на завръщащите се българи е ясен – предимно хора на възраст между 27 и 50 години, добре образовани, с опит и често с вече осигурена работа или планове за собствен бизнес. "Завръщат се в IT, във финансите, масово се връщат хора. Връщат се хора, които се занимават със собствен бизнес", каза Първанов.

Въпреки тази положителна тенденция, завръщащите се емигранти не решават най-големия проблем на пазара на труда. "Дефицитът в ниския сегмент – обслужващ персонал, работници, оператори, технически позиции – продължава да стои и няма вариант в средносрочен план как да се реши, докато тези българи, които заемат тези позиции, не се върнат, освен с хора от трети страни", заключи Георги Първанов.

