Няма промяна в полетите на летище "Васил Левски" във връзка с кибератаката на няколко летища в Европа, съобщиха за БТА от столичното летище.

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища, включително лондонското "Хийтроу" – най-натовареното на континента, предаде "Ройтерс". Инцидентът стана в петък вечерта и доведе до закъснения и отмяна на полети в събота.

Терминал 2 на летището в Дъблин е евакуиран след инцидент

Компанията "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), която предоставя системи за регистрация на редица авиокомпании по света, съобщи за технически проблем, който може да предизвика закъснения на заминаващи пътници. Летищата в Брюксел и Берлин потвърдиха, че също са засегнати.

