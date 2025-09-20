-
Голям военен парад в Белград по повод Деня на сръбското единство
-
„Темата на NOVA”: Без отстъпление (ВИДЕО)
-
МРРБ: 89 са общините в България с нарушено водоподаване до средата на септември
-
„Ничия земя“: Един необикновен кмет в мрежата (ВИДЕО)
-
„Топлофикация София“: Спирането на топлоподаването в „Дружба 2” няма да бъде за целия период от 90 дни
-
Загасиха големия пожар край Горнослав, чременно беше спрян токът над Асеновград (СНИМКИ)
Сериозни щети са нанесени и на офис на една от парламентарно представените партии
Безредици избухнаха по време на митинг на крайнодесни групи в Нидерландия, насочен срещу имиграцията. Част от участниците в антиимигрантския протест се сблъскаха с органите на реда, а напрежението ескалира до насилие.
По данни на местните власти, няколко полицейски патрулки са били подпалени, а униформените са използвали водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръснат множеството. Сериозни щети са нанесени и на офис на една от парламентарно представените партии.
Политическата криза в Нидерландия: Какво следва
Лидерът на либерално-демократическата партия Д-66 остро осъди нападението, наричайки подпалвачите „измет“ и подчерта, че партията няма да се поддаде на заплахи и натиск.
Напрежението в страната расте в навечерието на парламентарните избори, насрочени за края на октомври. Вотът бе предизвикан след като антиислямският лидер Герт Вилдерс изтегли своята партия от управляващата коалиция в спор относно мерките за ограничаване на имиграцията.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни