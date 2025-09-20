Безредици избухнаха по време на митинг на крайнодесни групи в Нидерландия, насочен срещу имиграцията. Част от участниците в антиимигрантския протест се сблъскаха с органите на реда, а напрежението ескалира до насилие.

По данни на местните власти, няколко полицейски патрулки са били подпалени, а униформените са използвали водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръснат множеството. Сериозни щети са нанесени и на офис на една от парламентарно представените партии.

Политическата криза в Нидерландия: Какво следва

Лидерът на либерално-демократическата партия Д-66 остро осъди нападението, наричайки подпалвачите „измет“ и подчерта, че партията няма да се поддаде на заплахи и натиск.

Напрежението в страната расте в навечерието на парламентарните избори, насрочени за края на октомври. Вотът бе предизвикан след като антиислямският лидер Герт Вилдерс изтегли своята партия от управляващата коалиция в спор относно мерките за ограничаване на имиграцията.

Редактор: Румен Лозанов