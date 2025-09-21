Испанската брегова охрана спаси целия 11-членен екипаж на френски риболовен кораб, след като той започна да потъва край северозападното крайбрежие на страната, предаде АФП.

Риболовният съд Ray Primero изпрати сигнал за помощ в ранните часове на 21 септември на около 10 мили от крайбрежието на испанския регион Галисия. Корабът е съобщил за неконтролируемо наводнение и че екипажът напуска кораба със спасителна лодка.

Хеликоптер на бреговата охрана евакуирал екипажа до летище близо до галисийския град Ла Коруня за медицински прегледи.

Сега безлюдният кораб, базиран в Лориан, Северозападна Франция, остава да плава под наблюдението на спасителни плавателни съдове, като властите се опитват да го стабилизират за евентуално изтегляне до пристанище.

Атлантическите води край Галисия, ключов риболовен регион на Испания, са известни с бурните си вълни и внезапни бури, които правят плаването опасно.

Редактор: Станимира Шикова