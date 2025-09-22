Американският фармацевтичен гигант Pfizer ще придобие Metsera - компания, която разработва лекарства за лечение на затлъстяване и сърдечни заболявания, за 4,9 милиарда долара.

С тази сделка Pfizer цели да разшири своето портфолио, като навлезе в огромния и бързо растящ пазар на медикаменти за лечение на затлъстяване.

„Затлъстяването е широко разпространено и непрекъснато нарастващо явление, свързано с над 200 здравословни състояния“, заяви изпълнителният директор на Pfizer Алберт Бурла в официално съобщение.

„Предложеното придобиване на Metsera съответства на нашия фокус да насочваме инвестициите си към най-въздействащите възможности и поставя Pfizer в една ключова терапевтична област“, допълни той.

Pfizer ще придобие всички налични акции на Metsera на цена от 47,50 долара за акция, като сделката се очаква да бъде финализирана през последното тримесечие на годината.

Фармацевтичните компании се стремят да навлязат в бизнеса с лекарства за затлъстяване и диабет след успеха на датската фирма Novo Nordisk с медикаментите Ozempic и Wegovy, както и на американския гигант Eli Lilly с Zepbound.

Pfizer беше сред първите компании, разработили ваксина срещу COVID, което донесе огромни печалби, но акциите ѝ поевтиняха след края на пандемията — от 58 долара за акция през декември 2021 г. до 24 долара на 12 септември 2025 г.

В електронната търговия преди откриването на борсата на Уолстрийт на 22 септември акциите на Pfizer поскъпнаха с 1,6%, а тези на Metsera скочиха с 60%.

Редактор: Цветина Петкова