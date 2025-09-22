В предаването „Социална мрежа“ гостува проф. Ивайло Христов, преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС, според когото независимостта е важен празник за формирането на българската национална и културна идентичност, но той не е заел полагащото му се място в съзнанието на българите.

„Безспорно Независимостта е един важен празник във формиране на българската национална и културна идентичност. Той обаче не може да бъде сравняван и може би не може да бъде приравнен към 3-ти март и към Съединението по редица обективни и субективни причини. Независимо от гласността, която му се дава през последните години, той все още не е озвучен в националното съзнание“, заяви проф. Христов.

Като основни причини за това той изтъкна факта, че празникът е бил в „забвение“ по времето на комунизма и е възстановен едва през 1998 г. Според него обаче по-сериозната причина е липсата на художествено отражение на събитието.

„Има една азбучна истина, че ако едно историческо събитие не влезе в литературата, то много трудно успява да се да влезе в националната памет. Ако ние нямахме „Под игото“, „Записки по българските въстания“, публицистиката и стихотворенията на Ботев, едва ли Априлското въстание щеше да има такъв отзвук и такова място в българската национална идентичност“, коментира проф. Христов.

Той обясни, че успехът на обявяването на независимостта през 1908 г. се дължи до голяма степен на благоприятната международна обстановка и е плод на усилията както на българската, така и на европейската дипломация. Въпреки това, събитието има и своята парадоксална страна.

В заключение проф. Христов подчерта, че в съвременния свят понятията за свобода и независимост са се променили. „Съвременният свят е свят на зависимости, на обвързаности. Трябва да говорим за някаква свободно избрана зависимост. Да имаме достойно поведение и каквото зависи от нас, да защитаваме своите национални интереси, защото никой няма да свърши работата по-добре от нас“.

