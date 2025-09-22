-
Темата коментира председателят на УС на Сдружението на директорите в средното образование Асен Александров
Всеки понеделник в столичните училища да бъдат пускани химна на България и този на Европа, както и децата от първи до четвърти клас да започват учебния ден с физическа активност. Това предлага кметът Васил Терзиев на Столичния общински съвет с аргумента, че училището е не само място за учене, но и за изграждане на дух и принадлежност. Приложими ли са тези идеи? Коментира председателят на УС на Сдружението на директорите в средното образование Асен Александров в ефира на "Пресечна точка".
Васил Терзиев предлага химните на България и Европа да звучат в столичните училища всеки понеделник
„Идеята за химна е чудесна. В някои училища това се прави и се е правело. В София обаче учениците започват в различни часове, има училища с две смени, което затруднява приложението и на двете идеи. Относно химна – това трябва да бъде съгласувано с държавния протокол, защото не е добре само софийските деца да бъдат патриоти. Нека всички са. Предложението на Терзиев трябва да бъде разгледано и от МОН”, категоричен е Александров.
Той коментира решението за пълна забрана за мобилните телефони в училищата, като подчерта, че и преди е имало забрана, но засягаща само използването им в часовете, докато сега се забраняват изцяло в учебните заведения. По негови думи това решение е в полза на децата.
Експертът подкрепи промяната в НВО за децата след 7-ми и 10-ти клас и включването на други предмети от природните науки.
Окончателно: Променят изпита по математика след 7 и 10 клас
„Идеята е този формат да доведе до намаляване на частните уроци. Те са ефективни, когато учениците учат по конспект. Това е стъпка в правилната посока. Изпитите трябва да са непредвидими за учениците”, обясни той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
