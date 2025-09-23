Mattel и Barbie с нова кукла, част от лимитираната серия "Вдъхновяващи жени". Това е седемкратната шампионка от Големия шлем Винъс Уилямс, а нейното копие вече е в продажба.

Серията Barbie Inspiring Women стартира през 2018 г. и включва група автори, активисти, артисти, спортисти и други, като всяка година се пуска определен брой „вдъхновяващи жени“, които са „героини от реалния живот, които са оформили историята“, посочва производителят.

„Тези исторически кукли Barbie са повече от колекционерски предмети; те са силни истории, разказани в умален вид“, допълва Mattel.

И Барби под прицела на Тръмп

Сега Barbie отдава почит на Винъс Уилямс не само заради нейните спортни постижения, но и заради активната ѝ позиция срещу дискриминацията в заплащането по полов признак, като тя настоява шампионката в женския турнир по тенис да получава същата парична награда като шампиона при мъжете.

Venus Williams Is the Newest Member of Barbie's Limited-Edition Inspiring Women Series https://t.co/gnZgdM2IpN — The Hollywood Reporter (@THR) September 23, 2025

Ограничената серия кукли, налична до изчерпване на количествата.

ЛеБрон Джеймс стана първият мъж спортист с кукла Кен (ВИДЕО+СНИМКА)

Облеклото на модната кукла е вдъхновено от спортната екипировка, която Уилямс носи при спечелването на финалния мач на Уимбълдън през 2007 г. — годината, когато за първи път турнирът въведе равно заплащане за мъже и жени. Куклата "носи" козирка, колие, обеци, обувки, лента за китка, ракета и топка. Тялото на Barbie Made to Move позволява максимална гъвкавост и най-широка гама от пози (перфектни за професионален спортист).

Колекционерите също така ще получат кутия, подходяща за излагане, поставка за куклата и Сертификат за автентичност. На гърба на опаковката е изписан известен цитат на световната шампионка: „Трябва да вярваш в себе си, дори когато никой друг не го прави — това те прави победител още тогава.“

Били Джийн Кинг, Джейн Гудол, Роза Паркс, Сюзън Б. Антъни и Кристи Ямагучи са сред останалите все още налични кукли Barbie от една от най-търсените серии на Mattel.

Редактор: Цветина Петрова