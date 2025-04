ЛеБрон Джеймс, една от най-емблематичните фигури в съвременния спорт, отново влезе в историята – този път на щандовете за играчки. Mattel обяви, че пуска нова кукла на "Барби", по подобие на Джеймс, с което той става първият професионален мъж спортист, почетен с популярния Кен.

„Развълнувани сме да представим на феновете нова визия за Кен“, каза Криста Бъргър, старши вицепрезидент на "Барби" в Mattel. Тя обясни, че куклата почита „Леброн като ролеви модел“ – неговата способност като икона да надхвърля културните граници и да служи като „положителен пример за следващото поколение“.

LeBron James reacts to his new Barbie 'Ken' doll. pic.twitter.com/NjBbNuHqVK — The Associated Press (@AP) April 10, 2025

Новият Кен не изобразява спортиста в баскетболна униформа. Вместо това той носи университетско яке с инициалите LJ отпред. На единия ръкав има нашивка с надпис Ohio и корона, а на другия – номер 23, който е баскетболният номер на Джеймс. На гърба с големи букви пише LeBron заедно с фразата Just a kid from Akron – препратка към родния му град в Охайо.

Под якето куклата носи тениска с надпис We Are Family – знак към фондацията на звездата. Аксесоарите включват баскетболна топка, слушалки и маратонки.

LeBron James becomes first male athlete with a Ken doll https://t.co/ERsUMY53xG — BBC News (UK) (@BBCNews) April 10, 2025

В промоционално видео, разпространено от Mattel, Леброн реагира, виждайки куклата за първи път: „О, много е готина!“

Докато я разглежда, той шегува, че Леброн-Кен „може би ще трябва малко да тренира, краката му изглеждат слаби“.

Този ход е значим момент за марката "Барби", която вече 65 години е на пазара и през последните години активно се стреми към по-голямо разнообразие, като представя кукли с различни професии, телосложения и произход.

LeBron James is the first professional athlete to have a Barbie Ken Doll, Via @TheAthletic



(https://t.co/uOnJ1AetXh) pic.twitter.com/eH2PN5F6zq — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 9, 2025

Въпреки че "Барби" вече е отдавала почит на спортистки като Серина Уилямс, Наоми Осака и Меган Рапиноу, Леброн Джеймс е първият мъж спортист и първият мъж извън развлекателната индустрия, който се включва в тази линия.

Въпреки че вече има четири титли от NBA, два олимпийски златни медала и рекорд за резултати, Джеймс казва, че новата му роля на „Кенбасадор“ е нещо по-специално, защото става дума за повече от баскетбол.

Той сподели още:

„Това е възможност да бъде признато силното въздействие на ролевите модели, които вдъхват увереност, вдъхновяват мечти и показват на децата, че и те могат да бъдат велики."

Редактор: Цветина Петрова