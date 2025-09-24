Напрежение на най-голямата борса за плодове и зеленчуци у нас - край пловдивското село Първенец. Търговци възразиха срещу данъчните проверки, които от няколко дни се извършват на входовете и изходите на тържището.



Оплакват се и от продължаващия ремонт на пътя, който води към борсата. По думите им той върви с бавни темпове. Образувало се задръстване, което спирало и отказвало клиентите да посещават тържището.

„При тежкия пропускателен режим заради данъчните проверки нашите автомобили губят всеки ден по 2 часа допълнително време. Това затормозява процеса на работа, защото всяка проверка трае около час – час и половина всеки ден. Данъчните проверяват стоките и дали имат фактури. Нищо друго не ме притеснява освен загубата на време, защото това е най-ценният ни ресурс. По този начин търговията се измества в големите търговски вериги”, обясни търговецът Георги Цанков.

Негов колега заяви, че част от търговията вече е изнесена извън борсата и хората продават свободно пред нея, защото иначе имат притеснения от данъчните служители.

„След като не са в борсата, органите не са заинтересовани. Данъчните са тук от 15 септември, не си отива, а стоят тук непрекъснато. Нашите притеснения са свързани с бавното доставяне на стоките”, каза той.

А изпълнителният директор на Стоково Тържище – Първенец обяви, че вече е изпратил писмо по случая до министъра на финансите Теменужка Петкова и до Държавна комисия по стоковите борси и тържища.

„Акцентирам и върху проблема с ремонта на републиканския път пред тържището. Това създава допълнително напрежение – вдига се прах, образуват се задръствания. Никой не ни казва кога ще приключи, а забавянето му е повече от година”, подчерта Илия Гатев.

Повече гледайте във видеото.