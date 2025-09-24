Снимка: БТА/АП, Видео: Reuters
-
Повече от 120 души са в неизвестност
Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай с ураганни ветрове и проливни дъждове. Стихията, определяна като най-мощният тропически циклон в света през тази година, вече отне живота на най-малко 14 души в Тайван, където повече от 120 души са в неизвестност.
7 са жертвите и във Филипините. Близо два милиона души бяха евакуирани в китайската провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай.
Заради супертайфун: Китай и Хонконг затвориха училища и отмениха полети
Хонконг и Макао отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града.Редактор: Цветина Петкова
