Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай с ураганни ветрове и проливни дъждове. Стихията, определяна като най-мощният тропически циклон в света през тази година, вече отне живота на най-малко 14 души в Тайван, където повече от 120 души са в неизвестност.

7 са жертвите и във Филипините. Близо два милиона души бяха евакуирани в китайската провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай.

Заради супертайфун: Китай и Хонконг затвориха училища и отмениха полети

Хонконг и Макао отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града.

