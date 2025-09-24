Възрастово ограничение от 16 години, задължителна каска, максимална скорост от 25 км/ч. Това са част от новите изисквания за управление на скутери. Наред с логиката в правилата, организации и водачи сигнализират и за сериозни недомислици. Темата коментира в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS Владислав Стоицов, председател на Българската асоциация по електромобилност.

“Приветстваме желанието на народните представители да повишат пътната безопасност и да намалят инцидентите, които в последната година видяхме. Затова изискването за задължителна каска от всички водачи на електрически тротинетки е стъпка в правилната посока. Каската спасява живот”, смята Стоицов.

Редактор: Ивайла Митева