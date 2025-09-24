Всяка година „Нощ на литературата“ събира почитатели на книгите в различни градове на България, превръщайки обикновени пространства – галерии, библиотеки, културни центрове, дори заведения, в живи сцени за четене. Събитието е част от европейска традиция и дава възможност на публиката да се докосне до съвременни автори от цял свят, в превод на български език, по един нестандартен и достъпен начин. Темата коментира в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS Тодора Радева, основател на Фондация "Прочети София".

“Инициативата се провежда за 14-та поредна година. В България това издание ще се случи в 11 града. В тях едновременно вечерта от 18:00 до 21:30 часа определени пространства ще се превърнат в читателски гнезда, където ще може да се слуша съвременна европейска литература”, обясни Радева.

Редактор: Ивайла Митева