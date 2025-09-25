Щастливо завърши напрегната ситуация със затрупани под земята миньори в Колумбия. След като прекараха две денонощия на 80 метра дълбочина, те бяха извадени живи на повърхността.

Мъжете бяха посрещнати от притеснени роднини и приятели, които прекараха две нощи пред входа на златната мина в провинция Антиокия. Общо 23-ма миньори бяха спасени от инженерните екипи на минния гигант "Арис", който разработва находището. Всички са в добро здравословно състояние, казаха властите.

