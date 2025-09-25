-
НАСА започна мисия за изследване на хелиосферата
-
Дронове нарушиха работата на второ датско летище само за седмица
-
„Водим бъдещето за ръка”: Просветното министерство организира форум за ранното детско развитие
-
Парламентарна комисия ще изслуша и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради безводието
-
Каската спасява живот: Как се приемат новите правила за тротинетките
-
Инициативата "Нощ на културата" ще се проведе в 11 града
23-мата мъже прекараха два дни под земята
Щастливо завърши напрегната ситуация със затрупани под земята миньори в Колумбия. След като прекараха две денонощия на 80 метра дълбочина, те бяха извадени живи на повърхността.
Най-малко двама затрупани при експлозия и срутване на мина в Турция
Мъжете бяха посрещнати от притеснени роднини и приятели, които прекараха две нощи пред входа на златната мина в провинция Антиокия. Общо 23-ма миньори бяха спасени от инженерните екипи на минния гигант "Арис", който разработва находището. Всички са в добро здравословно състояние, казаха властите.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни