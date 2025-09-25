Два от синдикатите на механиците в Гърция отправиха призив за стачка, след като в сряда на ферибот на компанията „Блу Стар Хиос“ по линията Родос - Пирея загина член на екипажа, съобщи АНА-МПА. Стачката ще продължи до полунощ в четвъртък. Инцидентът на ферибота стана, след като загиналият е бил затиснат от плъзгаща се херметична врата на борда.

Синдикатите настояват за строго спазване на мерките за безопасност и за достатъчно време за обучение на младите членове на екипажите, какъвто е бил загиналият моряк.

В сряда капитанът на ферибота и главният механик бяха задържани за кратко, след което освободени. На тях им е повдигнато обвинение в убийство по небрежност.

"Франс прес" съобщава, че според бреговата охрана стачката засяга всички фериботи, тръгващи от Пирея за островите в Егейско море и Крит. Няколко линии до островите в Сароническия залив все още работят.

Редактор: Станимира Шикова