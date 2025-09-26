Какво означава дисциплинарното производство срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева? И как може да се развие ситуацията?

Очаква се процедурата да е дълга. Информацията защо се търси дисциплинарна отговорност от Теодора Георгиева, е оскъдна. От централата в Люксембург съобщиха само, че е заради евентуални нарушения в рамките на текущо разследване.

Според самата Георгиева става дума за делото за газохранилището в Чирен, чийто ход засега остава неизвестен.

Георгиева беше временно отстранена от длъжност преди 6 месеца. Тази мярка остава в сила до приключването на дисциплинарното производство срещу нея. Ако се докаже вина, Съдът на Европейския съюз единствен може окончателно да я освободи от заеманата длъжност.

Мандатът на Георгиева, която е и първият ни европрокурор, изтича догодина. В момента, изпълняващ функциите ѝ е Димитър Беличев, който е част от европейските делегирани прокурори в София.

Преди да започнат действията срещу европрокурорката ни в Люксембург, у нас изтече клип. Твърди се, че на него е заснета среща между нея и Петьо Петров – Еврото. Видеото беше изпратено до българската прокуратура и тя започна проверка, резултатите от нея обаче досега не са съобщени.