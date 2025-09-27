Според ново проучване шимпанзетата могат да консумират еквивалента на около една алкохолна напитка на ден заради етанола, съдържащ се в плодовете, които ядат. Проучването е публикувано в сп. Science Advances, като това е първият опит да се определи точното количество, което консумират, съобщава CNN.

След като наблюдавали две групи шимпанзета, едната в Кот д'Ивоар, а другата в Уганда, и взели проби от плодовете, които са яли, екипът от изследователи изчислил, че животните консумират приблизително 14 грама етанол на ден.

Това количество е еквивалентно на около 1,4 алкохолни напитки. След като се коригира за по-малкото тегло на шимпанзетата, това е еквивалентно на човек, консумиращ 2,6 алкохолни напитки на ден.

Тропически маймуни в Бали ограбват туристи и искат откуп

„Шимпанзетата консумират от 5 до 10% от телесното си тегло на ден в зрели плодове, така че дори ниските концентрации дават значителна доза алкохол“, казва старшият автор на изследването Робърт Дъдли, професор по интегративна биология в Калифорнийския университет в Бъркли, в прессъобщение.

Дъдли е известен с това, че е създал хипотезата за „пияната маймуна“, която според него определя, че нашата склонност към алкохол е свързана с „древните склонности на хората като примати да търсят и консумират зрели, богати на захар и съдържащи алкохол плодове“.

Учените наблюдавали, че най-често консумираните плодове на всяко място на изследване - вид смокиня в Уганда и сливовиден плод в Кот д'Ивоар - имат най-високо алкохолно съдържание, което показва, че те обикновено са по-узрели с повече захари за ферментация.

Малко вероятно е шимпанзетата да се напият от консумацията на алкохол по този начин, тъй като ядат плодове „през деня си“, казва природозащитникът Кимбърли Хокингс, доцент в университета в Ексетър в Обединеното кралство, която не е участвала в това проучване, но е провеждала изследвания в тази област.

Хипотезата за „пияна маймуна“

Хипотезата на Дъдли първоначално е посрещната със скептицизъм, но се появяват все повече доказателства в нейна подкрепа, тъй като приматолози, включително в това проучване, са наблюдавали маймуни и човекоподобни човекоподобни хора, които ядат ферментирали плодове.

„Консумацията на етанол не се ограничава само до приматите“, каза Дъдли, добавяйки, че миризмата на съединението може да помогне на животните да намират храна, която съдържа повече захар. „Това е по-характерно за всички животни, които се хранят с плодове, а в някои случаи и за животни, хранещи се с нектар“, каза той.

„Това просто показва необходимостта от допълнително федерално финансиране за изследвания на привличането към алкохол и злоупотребата с него от страна на съвременните хора. Вероятно има дълбок еволюционен произход“, добави Дъдли.

Редактор: Цветина Петрова