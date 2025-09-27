Маносферата, алфа мъжкарството, червеното хапче – термини, които в голямата си част всъщност съдържат в себе си една единствена концепция – омразата към жени. В онлайн пространството вече съществуват стотици, може би дори хиляди инфлуенсъри, които упорито разпространяват тази идеология, която прелива и в реалността и която се свързва с все повече престъпления срещу жени. Тази седмица в „Темата на NOVA” журналистът Лилия Мустакова и операторът Андрей Стоилов търсят отговори на въпросите защо и как онлайн омразата срещу жените расте свободно?

„Вече имаме доста такива случаи в чужбина, при които, повлияни от думите, хората предприемат действия. Жалкото е, че освен че убиват жени, убиват напълно непознати за тях жени и деца”, казва психологът Стела Велева, която от години живее в Белгия и работи с местни пациенти. В повечето европейски страни обаче липсват механизми, по които органите на реда превантивно да свързват заплашително онлайн поведение с реален риск от прояви на насилие. Или просто се провалят. Подобен е случаят в Саутпорт от юли 2024 година, при който 17-годишен нахлува в детски урок по танци, убива 3 момиченца и ранява десетки. Впоследствие става ясно, че младежът от години е демонстрирал омраза към жените и е бил маркиран за обезпокоително екстремистко поведение, но властите са преценили, че той не представлява опасност.

Според проучване в четири държави, сред които и България, публикувано от Агенцията на Европейския съюз за основните права, жените са основна мишена на омразата онлайн. Това включва обиден език, тормоз и подбуда към сексуално насилие. Антоанета Василева от Центъра за безопасен интернет разкрива, че само за година с колегите ѝ успели да спрат разпространението на сто хиляди снимки, които показват голи и в сексуални сцени жени, и на момичета на възраст между 10 и 14 години.

У нас се отчитат все повече случаи, при които заплашителното онлайн поведение срещу нежния пол излиза и в реалния живот. Пада и възрастовата граница – както на жертвите, така и на извършителите на нападения. Такъв е случаят с 12-годишната дъщеря на Огнян Янков. Момичето е жестоко пребито, след като четири момчета го принуждавали да извършва сексуални действия, а то отказало. Бащата разказва: „Има травми – психически и физически. Тя е коренно различна. Това дете съм го чакал осем години да се роди. Няма такова дете. Това дете се учи, не се занимава с алкохол, цигари. Обича домашния уют. Като отида някъде, ми се смеят „Е, за какво ще ги съдиш? Те са малолетни, те може да са си играли, било каквото било”. А ако е тяхната дъщеря?”, пита риторично родителят.

Препоръката на експертите е задължително да подаваме сигнал, ако попаднем на агресивно поведение и на език на омразата в интернет. По отношение на непълнолетните е важно родителите да следят внимателно дали децата не са въвлечени в онлайн общности, които разпространяват опасни идеологии и призиви за насилие.

