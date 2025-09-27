Лекари от България за трета поредна година преглеждат безплатно наши сънародници в Мала Преспа, Албания. Това е район, населен предимно с хора с български корени. Инициативата е на Фондация „Българска памет” по молба на местните власти.

Прегледите, които се провеждат от екип от български медици в областите кардиология, вътрешни болести, ендокринология, дерматология и ревматология.

Община Пустец разполага само с двама общопрактикуващи лекари на 2-хилядното население. За по-специализирани прегледи на жителите се налага да пътуват до столицата Тирана.

„Темата на NOVA”: Кои са българите в Мала Преспа (ВИДЕО)

"За трета поредна година правим профилактични прегледи на местното население в Община Пустец, Мала Преспа, Албания. Тази година надграждаме – идват хора от Община Пустец, завършили в България, и помагат на местното население да живее по-добре. Нашите лекари са представка за сближаване между двете държави и дават възможност на население да има по-добро качество на живот", заяви д-р Милен Врабевски, председател на Фондация "Българска памет.

"Това са усилия, както на местната власт, така и на Фондация „Българска памет”, които се подкрепят от МВнР и МО, което предостави транспорта. И се надявам тази традиция да стане 5-10-15-годишна", посочи посланикът на Република България в Република Албания Ивайло Киров.

През последните години българската организация дари линейка, пожарна кола и високопроходим автомобил за социален патронаж, професионално медицинско оборудване за местната поликлиника, оборудван медицински контейнер за едно от селата в общината, възстановяване на 24-часовото подаване към някои от населените места в района след ремонт на основен водопровод, закупуване на улично осветление в четири от селата, оборудване на компютърни кабинети, училищни библиотеки, осигуряване на обзавеждане и компютри за 44 работни места в сградата на общината и др.

С всички дарения до момента Фондация Българска Памет е най-големият чуждестранен инвеститор в региона.