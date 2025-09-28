Във всички градове по света плъховете се размножават с тревожна скорост. Те превръщат улици, мазета, паркове и канализация в истински площадки за градски гризачи. От Обединеното кралство до САЩ, през Амстердам и Торонто, сцени на нашествие стават ежедневие, като плъхове гризат боклуци на открито или дори нахлуват в домове.

В Кройдън, край Лондон, Джон Гладуин си спомня как открил разкъсан чувал с пръст под мивката си, скоро последван от неприятна миризма и звуци от бой под ваната му: „Веднага разбрах, че са плъхове “, каза той пред „Би Би Си“.

Употребата на отрова и етерични масла от мента като репелент изглежда е проработила засега, но травмата е съвсем реална: „Страхувах се за здравето на децата... Не исках да хванат нещо“, казва Джон Гладуин и добавя: „Не е приятно да кажеш, че сме заразени“.

Това не е изолиран случай: броят на интервенциите, регистрирани от компании за борба с вредителите, се е увеличил драстично през последните години. Специалисти в Южна Англия отчитат 20% увеличение за две години, а Британската асоциация за борба с вредителите потвърждава тенденцията на национално ниво. Отвъд Ламанша и отвъд Атлантика никой не е пощаден от това нашествие: популацията на плъхове в Ню Йорк се твърди, че е скочила с 50% от 2010 г. насам, докато Вашингтон, Сан Франциско и Амстердам чупят рекорди по оплаквания , свързани с гризачи.

Няколко фактора обясняват тази тревожна вълна: по-рядко събиране на боклук, ускорена урбанизация, бързо хранене, уплътняване на жилищата и глобално затопляне . Последните проучвания установяват пряка връзка: „В градовете, които преживяват най-голямо повишаване на температурите, има най-голямо увеличение на популациите на плъхове “, казва биологът Джонатан Ричардсън. Когато е по-хладно, плъховете оцеляват и се размножават през цялата година, като една женска е способна да роди до 1000 малки годишно.

Тази зрелищна адаптация е съпроводена с все по-смело поведение – гризачите се приближават до хората и нахлуват в апартаменти, дори и по високите етажи. В Лондон и Ню Йорк те се възползват от препълнените кофи за боклук и най-малките пролуки в сградите, за да се размножават.

Отровите, често базирани на антикоагуланти, стават все по-малко ефективни, тъй като плъховете развиват резистентност и особено недоверие и предпазливо опитват всяка нова храна. Някои изследователи залагат на оралните контрацептиви, които се считат за по-етични и може би по-ефективни в дългосрочен план.

В Ню Йорк стартира програма за обучение, която има за цел да научи хората как да ограничат достъпа на плъховете до храна, например чрез изискване за използването на запечатани кофи за боклук.

Нашествието на плъхове е може би преди всичко знак за нашата небрежност. „Ако наистина се грижехме за града си, нямаше да се налага да измъчваме или изтребваме тези животни “, казва градският експерт Боби Кориган и признава: "Подценихме плъховете... и сега плащаме цената".

Редактор: Дарина Методиева