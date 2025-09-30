Бизнесът може да бъде санкциониран с между 600 и 7000 лева при неправилно превалутиране на цени. Това съобщи главният инспектор в КЗП Бургас Кристина Касабова на информационна среща в Руен, организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. В срещата, проведена в сградата на общината, участва и представителят на НАП Тодор Стоянов.

Касабова подчерта, че целта на всички срещи е да се създаде спокойствие у гражданите, защото всеки е преди всичко потребител. "Важно е всеки потребител, когато влезе в магазин, да може правилно да се ориентира по етикета", каза Касабова. По думите ѝ регулаторните органи извършват контрол не с цел да санкционират, а за да гарантират спазването на правилата.

Тя допълни още, че всички банкови средства ще се превалутират автоматично и без такси, като закръгляването ще се извършва по официалния курс 1 евро = 1,95583 лв. На сайта на КЗП вече е наличен калкулатор за изчисления, достъпен за гражданите.

Касабова уточни, че всички договори се запазват без промяна на условията. Тя се обърна специално към възрастните хора, които са по-уязвими към измами, и ги призова да внимават при подписване на документи, като при възможност да имат придружител.

Периодът за двойно обозначаване на цените е от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., когато етикетите задължително ще съдържат както лева, така и евро. От 1 януари до 31 януари 2026 г. ще се използват и двете валути, а от 1 февруари – само евро. През този месец търговците няма да бъдат задължени да приемат повече от 50 монети при една покупка.

От 1 януари 2026 г. всички вендинг автомати ще работят единствено с евро. Средствата по банковите сметки ще бъдат преобразувани автоматично по фиксинга на БНБ, а търговските банки и "Български пощи" ще обменят левове в евро без такса за период от шест месеца.

Касабова отбеляза, че при плащания в брой рестото трябва да се връща в евро, като изключение е възможно само при липса на достатъчна наличност. Клиентите ще могат да плащат и смесено - в двете валути, но рестото ще се връща в евро.

Редактор: Ивайла Митева