Опашката на бурята „Габриел”, която премина през Атлантика със силата на ураган, продължи и днес да опустошава испанските острови Ибиса и Форментера, предаде БТА. Метеорологичната служба АЕМЕТ запази най-високото, червено ниво на тревога и на двата острова до 16:00 ч. местно време, а вестник „Диарио де Ибиса“ съобщи за значителни щети.

Видеоклипове в социалните мрежи показват автомобили в Ибиса, отнесени от наводнението, както и в района на Валенсия в континентална Испания.

Пожарната служба на Ибиса е трябвало да отговори на повече от 20 обаждания само във вторник сутринта. Вестник „Паис“ и други медии съобщиха, че сред извънредните ситуации са хора, които са били блокирани в колите или домовете си. Няколко пътя са били затворени, включително пътят за достъп до летището и околовръстното шосе на град Ибиса. Според метеоролозите 74 милиметра дъжд са паднали близо до летището в рамките на няколко часа. Ситуацията е била влошена от прекъсвания на електрозахранването и падналите дървета са изострили ситуацията.

Балеарският остров Майорка също претърпя наводнение. Медиите съобщават, че северната част на планините Трамунтана на север е била особено силно засегната.

В понеделник регионът на Валенсия беше връхлетян от градушка, вятър и проливни валежи, което предизвика безпокойство за ново бедствие в региона малко по-малко от година след опустошителната буря на 29 октомври 2024 г., която отне живота на почти 230 души.

