Видео: Ройтерс; Снимка: БТА
-
„Стена срещу дронове”: Как Европа си представя проекта и какво е участието на България
-
Дюнерът е германски: Кулинарният спор между Германия и Турция приключи
-
Украйна: Русия ни атакува със стотици дронове и ракети, има жертви и ранени
-
Зеленски не изключва САЩ да се оттеглят от преговорите за мир
-
Аферата "Епстийн": Мъск и принц Андрю са в документите по делото
-
Проверки в Германия: Установена е експлоатация на чуждестранни работници и злоупотреба със социални помощи
Обявено е червено ниво на тревога за островите Ибиса и Форментера
Опашката на бурята „Габриел”, която премина през Атлантика със силата на ураган, продължи и днес да опустошава испанските острови Ибиса и Форментера, предаде БТА. Метеорологичната служба АЕМЕТ запази най-високото, червено ниво на тревога и на двата острова до 16:00 ч. местно време, а вестник „Диарио де Ибиса“ съобщи за значителни щети.
Видеоклипове в социалните мрежи показват автомобили в Ибиса, отнесени от наводнението, както и в района на Валенсия в континентална Испания.
Пожарната служба на Ибиса е трябвало да отговори на повече от 20 обаждания само във вторник сутринта. Вестник „Паис“ и други медии съобщиха, че сред извънредните ситуации са хора, които са били блокирани в колите или домовете си. Няколко пътя са били затворени, включително пътят за достъп до летището и околовръстното шосе на град Ибиса. Според метеоролозите 74 милиметра дъжд са паднали близо до летището в рамките на няколко часа. Ситуацията е била влошена от прекъсвания на електрозахранването и падналите дървета са изострили ситуацията.
Балеарският остров Майорка също претърпя наводнение. Медиите съобщават, че северната част на планините Трамунтана на север е била особено силно засегната.
В понеделник регионът на Валенсия беше връхлетян от градушка, вятър и проливни валежи, което предизвика безпокойство за ново бедствие в региона малко по-малко от година след опустошителната буря на 29 октомври 2024 г., която отне живота на почти 230 души.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни