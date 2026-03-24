Системата за бързо реагиране срещу дезинформация ще бъде активирана за предстоящите парламентарни избори в България на 19 април. Инициативата идва след като служебният външен министър Надежда Нейнски обяви, че ще предложи на правителството страната да потърси съдействие от Европейската комисия чрез този механизъм.

Решението е продиктувано от нарастващите опасения за външна намеса и манипулации в онлайн средата по време на избори. Повод за това са и случаи от други държави, включително Румъния, където след масирана кампания в социалните мрежи се стигна до сериозни съмнения относно честността на изборния процес. Там активирането на мрежи от неактивни профили и координирани онлайн действия доведе до рязка промяна в обществените нагласи.

България поиска от ЕК помощ в борбата с дезинформацията

Европейският механизъм за бързо реагиране функционира чрез координация между институциите на ЕС и големите социални платформи като TikTok и Meta. Целта е да се идентифицират и ограничават манипулативни кампании, фалшиви профили и координирано неавтентично поведение, които могат да изкривят общественото мнение.

Експерти посочват три основни тактики за влияние, които вече се наблюдават и в България. Първата е изкупуването и преименуването на популярни страници в социалните мрежи, които внезапно започват да разпространяват политическо съдържание. Втората е използването на ботове – автоматизирани профили, които масово генерират коментари и реакции с цел насочване на обществените нагласи. Третата е т.нар. „кражба на хаштагове“, при която координирани групи завладяват популярни теми, за да пренасочат вниманието към определени послания или кандидати.

Механизмът вече е бил използван от други държави като Унгария, Словения и Молдова, като в последния случай се отчита най-ясен положителен ефект. За да бъде активиран, е необходимо изрично искане от съответната държава, което България вече е предприела.

Очаква се чрез този инструмент да се засили контролът върху онлайн съдържанието и да се ограничат опитите за манипулация в социалните мрежи. Въпреки това, анализатори подчертават, че ефективността му ще зависи както от бързата реакция на институциите, така и от активността на самите платформи и информираността на потребителите.